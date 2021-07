Britney o strahu pred očetom in krutem odvzemu vitaminov za lase

Britney Spears se je odločila, da gre v boj za svoj denar. Kot je prek telefona svojega odvetnika na sodišču v Los Angelesu povedala pevka, bo vložila tožbo proti očetu zaradi zlorabe skrbništva. »Jezna sem in to bom storila,« je povedala v čustveni izjavi, s katero se je v sodnem postopku po več letih molka že drugič ta mesec oglasila na sodišču. V bitki, v kateri želi prevzeti nadzor nad svojim življenjem in premoženjem, nad katerim zdaj bedi njen oče Jamie Spears, je doslej slavila manjšo zmago. Lahko si je izbrala odvetnika – Samuela Inghama, ki jo je od leta 2008 zastopal kot odvetnik, ki ga je določilo sodišče, je zamenjal Mathew Rosengart, znani hollywoodski odvetnik, ki je v preteklosti zastopal že Stevena Spielberga in Seana Penna.