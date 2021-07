Dragi Janez, prosim, oprosti mi ...

Najprej opravičilo za zapis pred tednom dni. Res ni bilo lepo, da sem ti napovedal, da boš enkrat ostal sam. To se enostavno ne dela. Tega si ti ne zaslužiš. Po toliko žrtvovanjih, po toliko odrekanjih, po toliko nesebičnih potezah res ni ne fer in še manj spoštljivo do tvojega junaškega lika, da te odpišem in postavim v kot samote. Zato sem vesel, da si po nedeljskem res hudem porazu zmogel tisti enostavni izdih: Nobene drame, prosim.