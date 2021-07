Iskrenost igralke, najbolj znane po vlogi agentke FBI Dane Scully v Dosjejih X, ki danes igra terapevtko za spolne težave v Netflixovi seriji Sex Education, je najbolje povzel viralni tvit, v katerem je pisalo: »Če dvakratna dobitnica zlatega globusa in dobitnica emmyja Gillian Anderson reče 'stran z modrčki', kdo smo mi, da ji bomo oporekali.« Pisateljica Nicky Clark pa je Andersonovo počastila s kolumno v britanskem časniku The Independent, v kateri je zapisala: »Pozdravljam odnos Gillian Anderson do povešenih prsi – osvetljuje naš ljubezensko-sovražni odnos do kosa oblačila, ki naj bi bil dober za nas, a ni nujno dober do nas.« Andersonovo bomo videli tudi v novi seriji televizije Showtime The First Lady, v kateri bo igrala nekdanjo prvo damo ZDA Eleanor Roosevelt. V tej vlogi bo nedrček zagotovo morala nositi.

Pripravila Tina Bernik