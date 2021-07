Oškodovanka, ki je vložila kazensko prijavo proti 65-letnemu Lečiću, je igralka Danijela Štajnfeld, ki bo po besedah odvetnika vložila ugovor, na instagramu pa je svoje povedala tudi igralka sama. »Nikomur mi ni treba ničesar dokazovati. Želim, da žrtve lahko svobodno prijavijo nasilje in da imajo pravico do podpore. Že ena sama žrtev je preveč, obstaja pa jih ogromno. Temu moram narediti konec, zato se ne bom ustavila,« je zapisala Štajnfeldova, ki naj bi jo Lečić posilil leta 2012, Lečić pa, dokler ne dobi uradne odločbe, ostaja brez daljšega komentarja. Za Blic je povedal le, da če bi verjel medijem in drugim ter ne zakonu, bi si misli, da je pošast. Njegove domnevne žrtve, ki jih ni malo, tako menijo že zdaj. Najprej je igralca spolnega napada obtožila Štajnfeldova, potem se ji je pridružila nekdanja igralka Merima Isaković, ki trdi, da jo je Lečić napadel, ko je imela 18 let, kasneje pa naj bi se Isakovićevi oglasila tudi druga dekleta, ki naj bi jih nadlegoval.