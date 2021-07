Dokumentarec o Ceci: srbska mati in simbol vojnih grozot

Televizija N1 je minuli torek pretresla Srbijo, ko je prikazala novo epizodo dokumentarne oddaje Junaki dobe zla (Junaci doba zlog). Epizoda te osemdelne serije je bila posvečena pevki Svetlani Ražnatović - Ceci, in to pod naslovom Srbska mati (Srpska majka). Vendar pa se ni ukvarjala s Cecino glasbeno kariero, ampak z njeno kriminalno preteklostjo in zakonom z vojnim zločincem Željkom Ražnatovićem - Arkanom. Na serijo je, čeprav ni imela tega namena, opozorila že Ceca sama, ko je prek svojega odvetnika (neuspešno) poskušala preprečiti njeno predvajanje in televiziji N1 grozila s tožbo. Epizodo so tako predvajali in si je ni bilo mogoče ogledati samo na N1, ampak je na ogled tudi na youtubu, kjer je že v dveh dneh imela več kot 400.000 ogledov.