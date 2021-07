Najprej se je ustavil v Ljubljani. Izrazil je željo, da bi šel po mestu, brez spremstva, ker je želel videti ljudi neposredno. Bil je presenečen nad kulturnim licem Ljubljane, ker je mislil, da so naši kraji bolj zaostali.

Enako je naredil v Beogradu: šel je na zborovanje, na katerem je govoril Tito, in se pomešal med množico. Resen in redkobeseden Togliatti je komentiral zborovanje: »Zelo všeč mi je tu, ko vidim takšno množico ljudi. Posebno mi ugaja, da je zelo malo policije in da je zelo malo straž okoli Tita.«

Če bi Togliatti danes obiskal Slovenijo, bi verjetno šel na petkove proteste. Verjetno ne bi verjel svojim očem, ko bi videl ograjen in z robocopi zastražen parlament, vladno poslopje, vodni top… in kako se sedanja vlada boji ljudstva.

Hkrati nas ta vlada prepričuje, da dela za dobro ljudstva. Očitno tudi sama ne verjame svojim trditvam.

Majda Koren, Ljubljana