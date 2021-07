Simptomi covida Alkohol ne sodi na ceste. To vedo že vsi. Se pa vseeno zgodi (žal vse prepogosto), da policisti voznikom izmerijo visoke koncentracije. Na Hrvaškem so nekomu izmerili več kot štiri promile, kar v praksi pomeni, da ni vedel zase in da nikomur ni jasno, kako je sploh lahko našel pot v avto. Gorenjski policisti pa so vozniku izmerili prav tako neverjetnih 1,7 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem 3,4 promila. In našli tudi časom primerno razlago za tako opitost voznika, saj logične razlage, da bi kdo v tako nevarnost spravljal sebe in druge, res ni. »Takole so v praksi videti simptomi covida, merjeni s HAGT-alkotestom. Človek pač ni okušal, kaj pije. Ker je jabolčni sok videti enako kot viski.«

Niste pogačarji in rogliči! Še ena gorenjska. Športni junaki so dober zgled in če se mladi zaradi Pogija in Rogle odločajo, da več časa preživijo na kolesu namesto na kavču s telefonom v rokah, je to hvale vredno. Šport je načeloma zdrav. No, razen kadar ni. Kdo bi vedel, kaj je vodilo dva popolnoma nora kolesarja, da sta svoje sposobnosti v amaterskem kronometru preizkušala na avtocesti. Ja, prav ste prebrali. Sredi belega dne ob polnem prometu sta s specialkama vozila kronometer po gorenjski avtocesti. Policisti so njuno početje opazili in ju kakopak ustavili. Šlo je za resno zadevo, ki pa so jo šaljivi Gorenjci pospremili takole: »Včeraj smo prekinili kronometer dveh kolesarskih adrenalincev na specialkah na avtocesti. Vemo, šok! Zato se že vnaprej opravičujemo vsem, ki jih je diskvalifikacija prizadela.«

Eden ukradel tele, drugi smreko V redu, razumemo, da nekdo ukrade denarnico. Televizor. Telefon. Kolo. Zlatnino. In kar je še teh vrednih, uporabnih in hitro unovčljivih dobrin z večjo dodano vrednostjo za falote. Ampak, da gre nekdo ukrasti čisto živega telička… Prav to se je oni dan zgodilo v Imenski Gorici. Neznani storilec je z ograjenega pašnika ukradel telička, so sporočili s celjske policijske uprave. Mora biti pa res kar velik podvig ukrasti tele, kajne? Ali pa smreko… Ne, ne šalimo se, saj gre za resno kronično rubriko. S preiskavo nenavadnega zločina – krajo smreke – se intenzivno ukvarjajo domžalski policisti. Kdo ve, morda so zdaj na pomoč poklicali že kriminaliste Nacionalnega preiskovalnega urada. Kakor koli že, doslej so ugotovili, da je »neznani storilec na tuji parceli posekal in nato tudi odtujil večjo smreko ter tako lastnika parcele oškodoval za okoli 1200 evrov«. Držimo pesti, da storilca najdejo in predvsem, da je smreka (nismo vedeli, da smreka stane več kot jurja!) cela. Za telička (se opravičujemo, ampak tako pač je) tega verjetno ne moremo pričakovati.

Kovček v avtokampu! Grozljiva najdba v avtokampu Lucija! Sredi kampa leži sumljiv pozabljen kovček! Na to res strašno in nenavadno opozorilo (kajti kdo bi pri belem dnevu pričakoval kovček v avtokampu?!) se je – pazite zdaj – odzvalo in posredovalo več (!) policijskih patrulj. Stekla je bliskovita akcija. Policisti so izpraznili celotno območje okoli kovčka. Nato so nastopili pripadniki specialne policijske enote in kovček »strokovno uničili«. Ugotovili so, da v kovčku ni bilo eksplozivne naprave. Ah, bežite, no. Kdo je kovček pustil na nenavadnem mestu, policisti še ugotavljajo.