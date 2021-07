Urnik cepljenja v ZD Center od 19. do 23. julija 2021

ponedeljek, 19. julij

Moderna: od 14. do 15. in od 18. do 19. ure

torek, 20. julij

Pfizer: od 14. do 15. in od 18. do 19. ure

sreda, 21. julij

Pfizer: od 10.30 do 11.30 in od 18. do 19. ure

četrtek, 22. julij

AstraZeneca od 12. do 12.30 ure – osebe, ki se želijo cepiti z 2. odmerkom pred iztekom 12 tednov po prvem odmerku

petek, 23. julij

Janssen od 10.30 do 11.30 ure