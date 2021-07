Poskusno zatiranje ličink tigrastega komarja

Ljubljanska občina je s poskusno rabo sredstva aquatain na dveh lokacijah napovedala vojno komarjem. Kemikalija, ki je anorganska in na osnovi silikona, ustvari na vodni površini tanko plast, ki ličinkam komarja prepreči dihanje in se po treh ali štirih tednih razgradi. Sredstvo so testirali na dveh zadrževalnikih na Ježici in v Sneberjah.