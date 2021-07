V dopinški aferi dočakali pričanje atletinje Danijele Kuna

Pet ur in pol je sodišče v petek zasliševalo Danijelo Kuna, ki je bila po zmagi na maratonu v Linzu pozitivna na dopinški kontroli in je izdala, da sta jo s prepovedano snovjo oskrbovala Mariborčana Igor Šalamun in Boris Špes.