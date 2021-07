#portret Franci Matoz: odvetnik in novi predsednik nadzornega sveta Luke Koper

Novi predsednik nadzornega sveta Franci Matoz je od miličnika do predsednika nadzornega sveta Luke Koper prehodil dolgo pot. Začel je na dnu kot človek brez zaledja, vendar dovolj zgodaj stavil na prave karte. Predvsem na intenzivno medijsko izpostavljanje in povezovanje s politiko. Med kolegi odvetniki in pravniki ni nikoli užival velikega ugleda, vendar se Janšev zvesti odvetnik – in po potrebi tudi piarovec – verjetno zdaj že zna potolažiti v bazenu svoje razkošne vile v Rajskem pristanu nad Ankaranom. Čeprav mu status in občudovanje okolice pomenita celo več kot razkošje.