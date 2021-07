Xiaomi se je tik pod vrh lestvice prodaje zavihtel s 17-odstotnim deležem in 83-odstotno medletno rastjo prodaje, so v imenu podjetja sporočili iz družbe VisicomPR. V drugem četrtletju je bila znamka Xiaomi tudi vodilna v rasti med pametnimi telefoni.

Kot so v poročilu poudarili pri Canalys, Xiaomi zdaj s konsolidacijo partnerjev in preudarnejšim upravljanjem odprtih trgov spreminja svoj poslovni model iz izzivalca na trgu v vodilnega na področju prodaje pametnih telefonov. Njihov naslednji cilj je s prvega mesta izpodriniti Samsung, še ugotavljajo pri družbi Canalys.

»Prvič v zgodovini smo dosegli raven brez primere in neizogibno nas čaka mnogo izzivov tudi v prihodnje. V čast nam je, da na svetovnem odru lahko stojimo ob boku najmočnejšim in inovativnim podjetjem na svetu. Še vedno smo zelo mladi in iz leta v leto nabiramo izkušnje in znanja,« je uvrstitev na lestvici komentiral izvršni direktor družbe Miers Lei Jun.

Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, sta četrto in peto mesto zasegla še dva kitajska proizvajalca pametnih telefonov, in sicer Oppo ter Vivo. Xiaomi je skok dosegel predvsem s svojo bogato ponudbo cenovno dostopnejših mobilnikov.