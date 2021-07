Dober čas za superherojski biznis

Ko je Barack Obama, nekdanji ameriški predsednik, v svojem letnem »poročilu« o najljubših serijah in filmih kot eno od najboljših serij izpostavil The Boys, je večina zašilila ušesa. Marsikdo za Amazonovo superherojsko serijo The Boys do takrat sploh še ni slišal, nekateri od tistih, ki so in jo tudi dobro poznajo, pa so se čudili, kako je serija, v kateri eden od antagonistov med oralnim seksom stisne glavo moškemu, da se mu razpoči v njegovih rokah, in serija, v kateri eden od glavnih junakov v napadu proti nasprotnikom zagrabi dojenčka in jih prerešeta z laserjem, ki žari iz njegovih oči, lahko všeč takšnemu pacifistu, kot je Obama.