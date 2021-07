Demografski sklad: Prestavljena šlamastika

Demografski sklad lahko razumete le, če čisto nič ne razumete ekonomike in ekonomije. Zato so tudi razni posvetovalni referendumi neumnost. V bistvu gre za največjo prevaro v zadnjih letih: demografski sklad namreč ni izmišljen zaradi pokojnin, ampak zaradi državne lastnine. Žal kar nekaj političnih strank in tudi sindikatov živi v prepričanju, da ga potrebujemo zaradi pokojnin in staranja slovenskega prebivalstva, in ne sprevidi, da tega problema ne moremo reševati z demografskim skladom in da je na drugi strani rešitev že z nami in zelo enostavna. Te stranke prevzemajo ogromno odgovornost, ko prebivalce – zlasti starejše – prepričujejo o nečem, kar ne velja. To, da zakona o demografskem skladu državni zbor v četrtek ni sprejel, še ni odrešitev. Ideja o njem je še kako živa.