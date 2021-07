19. etapa od od Mourenxa do Libourna je bila za glavnino mirna in bolj kot ne tranzicijska, da so se prebili bližje končni postaji v Parizu. 207 kilometrov dolga etapa je že malce spominjala na nedeljsko parado šampionov, vsaj kar se tiče dogajanja v glavnini. Edina razlika danes je bila, da se je v ospredju znašla zagnana skupina 20 ubežnikov, v kateri je bil tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorius), ki so še vedno kazali izjemno željo po etapni zmagi. Privozili so si več kot deset minut prednosti, boji za etapno zmago pa so se začeli 50 kilometrov do cilja, ko so si sledili številni napadi. Odločilnega pa je sprožil Matej Mohorič, ki je napadel 25 kilometrov do cilja in je nato ponovil vajo iz najdaljše letošnje etape na Touru, ko je bil prav tako uspešen v samostojnem begu. S skrajnimi atomi močmi, si je privozil minuto prednosti in jo uspešno zadržal do konca. Še drugič letos in drugič v karieri se je lahko razveselil prestižne etapne zmage na slovitem Touru. »Dejal sem si, tudi če dirko končam ob cesti, da omagam, moram poskusiti. Zelo sem trpel, čeprav sem obračal smešno nizke vate. Presrečen sem, da mi je ponovno uspelo,« je bil vesel Mohorič v cilju.

Pogačar miril strasti po zapletu »Nisem se mogel preveč sprostit, bil sem preveč utrujen,« je pred etapo dejal nasmejani Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki se vse bolj zaveda, da bo v nedeljo še drugič zapored slavil zmago na največji dirki v svetu cestnega kolesarstva. Vse skupaj je potrdila tudi današnja etapa, na kateri so kolesarji v glavnini sproščeno klepetali, se smejali in praktično le čakali, da mine 207 kilometrov, s katerimi so morali opraviti. Do manjšega zapleta je prišlo zgolj v prvem delu etape, ko se je v glavnini zgodil manjši padec, nekaj kolesarjev pa je ostalo ujetih. V ospredju je nekaj kolesarjev sprožilo napad, odgovoril pa je sam nosilec rumene majice, ki se je v polnem sprintu pognal za napadalci ter umiril strasti. Napadalci so upoštevali avtoriteto vodilnega tekmovalca na Touru in tempo glavnine se je hitro vrnil na nižje obrate, s katerimi so šli vse do cilja.