Boris Dežulović: Ajatola Janša

Velikanski škandal je, kot vidim, izbruhnil zaradi sestanka Janeza Janše s člani NCRI, Nacionalnega sveta za odpor v Iranu – največje iranske opozicijske skupine, svojevrstne prevratniške vlade v izgnanstvu, ki so jo šele pred desetimi leti odstranili s seznama terorističnih organizacij. Sestanek s slovenskim premierjem, ki predseduje Svetu Evropske unije, je bil organiziran brez vednosti vodilnih v EU in Evropski komisiji, ki zato že več dni prepričujejo uradni Teheran, da se je Janša samo malce zafrkaval na svojo roko in da je EU zavezana dobrim odnosom z Iranom. Josep Borrell, visoki predstavnik EU za zunanjo politiko, je tako besnemu iranskemu šefu diplomacije Mohamedu Džavadu Zarifu pojasnjeval, da Janševe izjave »ne odražajo stališč EU o njeni zunanji politiki« in da Unijo lahko predstavlja samo predsednik Evropskega sveta.