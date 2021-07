»Jazz festival Ljubljana bo konec julija v Ljubljani ponovno središče ustvarjalnosti in druženja ter bo nadaljeval prekinjeno gradnjo glasbene skupnosti, ki v duhu festivala spoznava, ozavešča, preverja in pretaka nove zamisli, odnos do preteklosti in skupno prihodnost. Ob tem pa se ima neizmerno dobro. To je čar glasbenih festivalov in močno verjamemo, da je Jazz festival Ljubljana eden izmed njih,« so zapisali v CD.

S tokratno izvedbo želijo vzpostaviti normalnost posredovane umetnosti, četudi v novih razmerah omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Zato so se odločili, da celoten festival izvedejo v živo za občinstvo.

Na 25 koncertih bodo nastopili domači in tuji glasbeniki, ki prihajajo iz 13 držav. Od tega bodo večino koncertov izvedli v Parku pri CD oziroma Parku Sveta Evrope in bodo brezplačni, šest koncertov pa bodo pripravili v dvoranah z vstopnino. Poseben poudarek bodo dali projektoma .abeceda in Mladi raziskovalci.

Festivalsko dogajanje se bo začelo 28. julija zvečer, v Parku Sveta Evrope. Prvi večer bodo zainteresirane zabavale zasedba Lenarta De Bocka s projektom Steps, čelistka Lakiko in zasedba Teo Collori & Momento Cigano.

Program sta izbrala vodja programa druge glasbe v CD Bogdan Benigar in Edin Zubčević iz Jazz festa Sarajevo. Kurator .abecede ter umetniški vodja in mentor programa Mladi raziskovalci je Dre A. Hočevar.