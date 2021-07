18-letni Nizozemec je zaključil srednjo šolo, septembra pa bo začel študij fizike na univerzi v Utrechtu. S poletom v vesolje se bodo uresničile njegove otroške sanje. Že od četrtega leta je namreč navdušen nad vesoljem, Luno in raketami.

Koliko je njegov oče na dražbi odštel za polet vesolje, niso razkrili. Kupil je sicer vstopnico za naslednji polet, a se bo njegov sin v vesolje podal že na prvem poletu ameriškega podjetja. Kupec, ki je za tokratni polet na dražbi odštel 28 milijonov dolarjev, ima namreč v času poleta druge obveznosti. V vesolje bo poletel na enem od prihodnjih letov.

Oliver Daemen bo po navedbah Blue Origina najmlajši človek v vesolju doslej. Poleg njega bo na plovilu New Shepard še 82-letna ameriška pilotka Wally Funk, ki pa bo najstarejši človek v vesolju doslej. V posadki bosta še Bezos in njegov brat Mark.

Blue Origin bo raketo New Shepard v vesolje predvidoma izstrelil v torek, 20. julija. Po izstrelitvi naj bi raketa v dveh minutah pospešila na več kot 3700 kilometrov na uro. Po treh minutah bodo občutili breztežnost. Posadka bo poletela okoli 100 kilometrov nad Zemljo. Nato se bo New Shepard s posadko vrnil na Zemljo in pristal v puščavi Teksasa.

Bezosa je sicer prehitel britanski milijarder Richard Branson, ki je v vesolje poletel že v nedeljo. Vesoljsko letalo VSS Unity se je dvignilo na višino okoli 86 kilometrov, v vesolju pa so bili nekaj minut in občutili breztežnost. Polet je trajal približno uro.