Na Samosu zaradi večjega požara evakuacija hiš in hotelov

Na grškem otoku Samos so zaradi večjega požara preventivno evakuirali več hiš in hotelov. Gori na severnem delu otoka, kjer je zagorelo v četrtek popoldne, gasilcem pa zaenkrat požara še ni uspelo spraviti pod nadzor. Ognjene zublje gasijo s pomočjo letal in helikopterjev.