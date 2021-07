Da so plačanci 7. julija zlahka vstopili v rezidenco predsednika in ga ustrelili, ne da bi poškodovali telesne stražarje, je bilo sumljivo že od začetka.

Po spletu je sicer že prej zaokrožila fotografija, na kateri sta glavna osumljenca, ki sta se srečala z nekdanjim opozicijskim senatorjem Joelom Johnom Josephom, ki ga policija še išče. Glavni direktor policije Leon Charles je pojasnil, da so trojico fotografirali v dominikanski prestolnici Santo Domingo, ko so načrtovali umor Moiseja.

Na fotografiji so tudi druge osebe, ki so vpletene v umor. Nekatere so že aretirali, je pojasnil Charles.

V umoru je domnevno sodelovalo 23 Kolumbijcev in dva Američana haitskega porekla. Tri kolumbijske plačance so ubili, 18 pa jih je haitska policija aretirala. Priprti vztrajajo pri tem, da so jih najeli, da bi ujeli Moiseja in ga predali ameriški agenciji za boj proti drogam (DEA). Štirje plačanci so bili že v državi, ostali pa so v državo vstopili 6. junija. V Haiti so prišli iz Dominikanske republike.

Eden od glavnih osumljenih James Solages naj bi sicer v sodelovanju z venezuelskim podjetjem CTU sodeloval pri načrtovanju umora. Na fotografijah je namreč tudi vodja podjetja Antonio Emmanuel Intriago Valera, ki je bil pred umorom večkrat v Haitiju.

Haiti je za pomoč pri preiskavi prosil tudi ZDA, ki so med drugim poslale predstavnike zvezne policije FBI, zunanjega ministrstva in pravosodnega ministrstva.

Pentagon je sicer priznal, da so se nekateri plačanci v preteklosti urili v ZDA. Okoliščine umora še niso jasne, vendar naj bi bil vanj vpleten tudi Američan haitijskega rodu Christian Emmanuel Sanon, ki je zbiral denar za operacijo. Sanona, ki je po poročanju Washington Posta somišljenikom 12. maja na sestanku v Fort Lauderdalu dejal, da želi spremeniti Haiti v odprto in svobodno družbo, so nedavno aretirali na Haitiju.