»Bojimo se, da bo številka še večja,« je danes o morebitnih smrtnih žrtvah povedal tiskovni predstavnik policije v nemškem Koblenzu.

Tudi ministrski predsednik Severnega Porenja-Vestfalije Armin Laschet je izrazil bojazen, da bodo poplave terjale še več življenj.

Številne ljudi še vedno pogrešajo, točne številke ne vedo. Notranji minister Porenja-Pfalške Roger Lewentz je v četrtek zvečer dejal, da pogrešajo še od 40 do 60 ljudi. Na drugi strani oblasti v okraju Ahrweiler govorijo o 1300 pogrešanih. Kot je povedala tiskovna predstavnica, je to povezano tudi z nedelujočim mobilnim omrežjem, saj številni niso dosegljivi.

Zahod Nemčije so zaradi obilnega deževja prizadele hude poplave, ki vztrajajo. Samo v vasi Schuld je voda s seboj v četrtek potegnila več hiš, številne stavbe so hudo poškodovane.

V deželi Severno Porenje-Vestfalija je najhuje na območju Erftstadta, kjer se je danes zaradi zemeljskega plazu v celoti ali delno porušilo več hiš, plaz je s seboj odnesel tudi avtomobile, so sporočile oblasti. Več ljudi je umrlo, število pogrešanih zaenkrat ni znano.

Klici na pomoč iz potopljenih hiš

Iz hiš so sicer prihajali klici na pomoč, vendar lahko trenutno ljudi rešujejo le s pomočjo čolnov. Zaenkrat jim je uspelo rešiti okoli 50 ljudi. Kot so pojasnile lokalne oblasti, jih je poplava presenetila, saj je bilo vse pod vodo v roku desetih minut, tako da skoraj ni bilo časa, da bi posvarili ljudi.

Zaradi nevarnosti poplav so evakuirali že več krajev na zahodu Nemčije, ponekod so sicer že zabeležili rahel upad ravni gladine. Na pomoč je medtem priskočilo tudi okoli 850 vojakov. Nemška vlada že načrtuje paket pomoč za prizadete skupnosti.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je danes napovedal, da bo odpotoval na prizadeta območja. "Dobil bom jasno predstavo razmer na tleh in iz zraka ter se pogovoril z vsemi, ki pomagajo, in prizadetimi," je dejal.

Poudaril je, da je sedaj najpomembnejša solidarnost in hitra podpora žrtvam poplav. »Naša država stoji skupaj ob tej hudi uri,« je dodal.

Nemška kanclerka Angela Merkel je v četrtek ob obisku v Washingtonu opozorila, da bo popolna razsežnost poplav verjetno znana šele v prihodnjih dneh. Poplave je označila za tragedijo.

Smrtne žrtve je sicer zabeležila tudi sosednja Belgija, kjer je v poplavah po zadnjih podatkih umrlo najmanj 23 ljudi. Večino novih mrtvih so našli na jugu Valonije. Še več kot 21.000 ljudi ostaja brez elektrike.

»Hiše se rušijo zaradi moči vode. Ampak da ne moremo doseči prizadetih ljudi, iz tega se bomo morali nekaj naučiti,« je povedal premier regije Elio Di Rupio.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes izrazil solidarnost zavezništva z žrtvami poplav. »Naše misli so z vsemi, ki so v hudih poplavah izgubili najbližje in domove,« je tvitnil.

Z žrtvami poplav je v mislih in molitvah tudi papež Frančišek. Kot so v četrtek zvečer sporočili iz Vatikana, so papeža poplave razžalostile, svojcem žrtev pa je izrazil sožalje.