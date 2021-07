Kot je po poročanju agencije Reuters še pojasnil madžarski premier, bodo zdravniki odločili, katero cepivo je primerno za tretji odmerek, z njim pa naj bi cepili najmanj štiri mesece po prejetem drugem odmerku cepiva proti covidu-19. Napovedal je tudi, da bo v prvih septembrskih dneh, še pred začetkom novega šolskega leta, na vseh šolah na voljo cepljenje za najstnike, stare od 12 do 16 let.

Madžarski premier je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI še opozoril, da so zaradi različice novega koronavirusa delta vsi, ki še niso bili cepljeni, v največji nevarnosti doslej. Napovedal je tudi osebne obiske pri starejših prebivalcev, ki se še niso cepili, s katerimi jih želijo spodbuditi k cepljenju. Madžare je Orban še pozval, naj v tujino potujejo le, če so v celoti cepljeni.

Na Madžarskem, ki ima okoli 10 milijonov prebivalcev, so doslej cepili več kot 5,55 milijona ljudi. Cepijo s cepivi, ki so dovoljena na ravni Evropske unije, kot s kitajskimi in ruskimi cepivi. V zadnjih tednih beležijo upad zanimanja za cepljenje.

Doslej so na Madžarskem potrdili 808.661 okužb z virusom sars-cov-2. Umrlo je 30.013 covidnih bolnikov.