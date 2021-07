Merklova je bila na svojem zadnjem uradnem obisku Bele hiše kot nemška kanclerka, saj se na naslednjih volitvah, ki bodo septembra, ne namerava potegovati za nov mandat. V času svojega mandata je imela opravka s štirimi ameriškimi predsedniki, od Georgea Busha mlajšega prek Baracka Obame in Donalda Trumpa do Bidna.

»Pogrešal vas bom na vrhunskih srečanjih, res vas bom pogrešal,« je dejal Biden, ki kanclerke ni uspel prepričati, naj se Nemčija odpove plinovodu iz Rusije mimo Ukrajine. So se pa ZDA odpovedale sankcijam proti nemškim podjetjem, ki sodelujejo pri projektu.

Srečanje voditeljev obeh držav je bilo nekaj povsem drugega, kot so bila srečanja Merklove s Trumpom, ki ni zamudil priložnosti za kritike na račun Nemčije. Voditelja sta bila sproščena, kljub razlikam glede plinovoda, patentnih pravic glede cepiv proti covidu-19 in obrambnih izdatkov.

Merklova je zagotovila, da Severni tok 2 ni nadomestilo ali zamenjava za plinovode, ki vodijo iz Rusije do Evrope preko Ukrajine. »Naša zamisel ostaja, da je Ukrajina tranzitna država za naravni plin in ima tako kot vsaka druga država pravico do ozemeljske nedotakljivosti,« je dejala kanclerka.

Hkrati je Bidna opozorila na potrebo po odpravi prepovedi potovanj za Evropejce, ki želijo obiskati ZDA. Biden se ni zavezal k ničemer drugemu kot le temu, da bo v naslednjih dneh sporočil, kdaj bo prepoved morda odpravljena.