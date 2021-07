Gostinci o novih bonih: Vaška gostilna ne more konkurirati Portorožu

Danes je mogoče storitve v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi plačevati z novo serijo bonov, ki jih je kot pomoč tem panogam zaradi epidemije covida-19 v obliki dobropisa izdala vlada. Polnoletni državljani so upravičeni do stoevrskega bona, mladoletni do petdesetevrskega.