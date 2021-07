Mariborčani so danes igrali povratno tekmo novega evropskega klubskega tekmovanja, v Armenijo so prinesli gol prednosti s prve tekme v Mariboru. Trener Maribora Simon Rožman je v prvi postavi opravil dve spremembi, Aleks Pihler je zamenjal Gala Gorenaka, Marko Alvir pa Rudija Požega Vancaša.

V večjem delu prvega polčasa je bila predstava taktična, rahlo terensko premoč so imeli domači, a niso bili preveč nevarni za vratarja Ažbeta Juga. Ta je moral prvič posredovati po strelu Nane Antwija v deseti minuti. Maribor pa je pet minut pozneje zapretil po akciji s kota, a Robert Voloder ni bil najbolj natančen.

Najbolj nevarno za Maribor je bilo v 23. minuti, ko je Ugochukwu Iwu nevarno meril po hitrem protinapadu, a je Jug žogo odbil v zunanji del vratnice.

Gostje so bili najbolj nevarni v 32. in 35. minuti, ko je najprej Martin Milec natančno podal v kazenski prostor, Vid Koderman je žogo podal pred vrata in iskal Nina Žuglja, a so bili še pravočasni domači branilci. Zatem pa je Žugelj podal iz kota, žoga je prišla do Vrhovca, njegov strel z glavo pa je vratar Anatolij Ajvazov ubranil.

Tudi začetek nadaljevanja ni ponudil bolj razburljive igre. Gostujoči trener je poslal v igro še Danijela Šturma, nekaj minut zatem pa še izkušenega Roka Kronavetra. Ta je v 70. minuti prvič zapretil, a je žoga zletela prek vrat.

V zadnjih minutah so domači vendarle zaigrali nekoliko aktivneje. Domači strateg je v 79. minuti v igro poslal tri bolj ofenzivne igralce. To pa je pomenilo tudi nekaj več prostora za goste.

Po kotu v 81. minuti so Mariborčani po strelu Voloderja skorajda prišli do zadetka, a je domači vratar žogo ukrotil, gostje pa so pri tem zaman zahtevali igro z roko enega od domačih branilcev.

Le dve minuti pozneje sta imela v isti akciji lepi priložnosti najprej Jan Repas, potem pa še Šturm, a je domačim še uspelo preprečiti zadetek.

Prav Šturm pa je potem v 85. minuti odločil tekmo. Po protinapadu je njegov prvi poskus vratar še ubranil, odbitek pa je poslal v mrežo in dokončno potrdil skupnega zmagovalca in napredovanje v drugi krog kvalifikacij, kjer bo nasprotnik švedski Hammarby.