Prijava in odjava stalnega prebivališča: Uradniki se požvižgajo na zakon

Zapleti s prijavami in odjavami stalnega prebivališča so predvsem posledica neustrezne zakonodaje in splošnega odnosa države do najemodajalcev. Razmere dodatno poslabšuje pristop upravnih enot, ki se z razreševanjem zapletov in kaznovanjem kršiteljev najraje ne bi ukvarjale.