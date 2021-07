V Turčiji so se danes spomnili pete obletnice preprečitve državnega udara proti oblasti predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Poklonili so se umrlim v dvodnevnem dogajanju, ki ga je sprožila frakcija v turški vojski, Erdogan se je udeležil spominske slovesnosti v parlamentu in potem odprl muzej o dogodkih 15. in 16. julija 2016.

V poskusu udara, v katerem so sodelovali tanki, letala in helikopterji, s katerimi so poskušali zavzeti strateške točke in napadli vladna poslopja, je umrlo skupno 286 ljudi. Oblast v Ankari trdi, da za poskusom stoji mreža muslimanskega klerika Fetulaha Gülna, ki živi v ZDA in vse obtožbe zanika, Združene države pa zavračajo njegovo izročitev. Po propadu udara je Erdogan sprožil lov na vse, ki bi lahko bili kakor koli povezani z uporom ali Gülnovo mrežo, po trditvah kritikov pa je dogajanje izkoristil za obračunavanje z vsemi drugače mislečimi. V zaporu je končalo skoraj 5000 ljudi, 3000 z dosmrtno kaznijo, 160.000 ljudi pa je ostalo brez služb v javnem sektorju, od tega 36.000 učiteljev in 25.000 vojakov.