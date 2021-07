Prebivalci občine Ig, v katerih domove prihaja voda iz vodovodnega sistema Golo–Zapotok, še vedno ne smejo uporabljati vode, zato jim jo bo še naprej dovažala občina. Včeraj je namreč občina Ig objavila delne rezultate vzorčenj, ki jih je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravil 8. in 12. julija. Za zdaj so prejeli delno poročilo o mikrobiološkem preizkušanju, rezultatov fizikalno-kemičnih preizkušanj pa še ni. Delni rezultati še ne dovoljujejo uporabe vode.

Rezultati vzorcev, odvzetih 8. julija, so sicer pokazali, da je voda iz vrtin na vodohranu Zapotok mikrobiološko skladna, a so na vzorcu, odvzetem na enem od naslovov v Golem, našli koliformne bakterije v nizkem številu. »Voda iz zajetja Šumnik mikrobiološko ni skladna s pravilnikom o pitni vodi,« so zapisali na občini in dodali, da je preizkušanje sedmih vzorcev, odvzetih 12. julija, pokazalo, da je voda iz zajetja Šumnik po pripravi (filtracija in kloriranje) na vodohranu Zapotok, na Sarskem, Dobravici, v Zapotoku in na Golem mikrobiološko skladna s pravilnikom o pitni vodi. Ker so na vodohranu Kurešček našli bakterije Clostridium perfringens, bo danes na njem in na vodohranu Zapotok nacionalni laboratorij za zdravje izvedel dezinfekcijo. Ponovno vzorčenje bodo na vodohranu izvedli v ponedeljek.