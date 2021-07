Kdo bo nogometni prvak 31. sezone v prvi ligi? V širšem krogu kandidatov za vrh je peterica klubov, ki so doslej že osvojili šampionski pokal. Zelo močna Mura se v obrambo naslova podaja po spektakularni evropski premieri. Ni nujno, da bosta tradicionalna tekmeca Maribor in Olimpija dohajala navite Prekmurce. Lanski prvaki Celjani se po izjemno slabi sezoni pobirajo na ruski kapital, Domžale bodo poskušale presenetiti iz ozadja. Ker je finančni položaj prvoligašev zaradi krize vse slabši, se med prestopnim rokom ne obrača veliko denarja. Več priložnosti bodo dobili mladi domači igralci. Ogromno se jih bo predstavilo že na uverturi, ko bodo danes ob 17. uri v Šiški dvignili zastor za lokalni dvoboj med Bravom in Radomljami. Prvenstvo se začenja z navijači na tribunah in bo trajalo do maja 2022.

Mura Novo umetnijo, se zdi, da pripravlja Ante Šimundža s svojim moštvom, ki ostaja v šampionski zasedbi. Toda koliko časa še? Prav vseh mikavnih ponudb v Fazaneriji do konca prestopnega roka ne bodo mogli odbiti. Poseben izziv bo sočasno igranje na domači in mednarodni ravni. Mura se je znašla v povsem novi vlogi in odslej bodo njeni nasprotniki še bolj motivirani, saj bo želel vsak premagati državnega prvaka. Prišel: Rok Erniša (Bilje). Odšla: Kevin Žižek (Celje), Jure Travner (Wildon).

Maribor Pred Simonom Rožmanom je izziv kariere. Uglasiti mora prevetreni in pomlajeni Maribor, obenem pa poskrbeti, da vijoličasta vitrina ne bo ostala prazna tretje leto zapored. Ker Maribor začenja novo zgodbo, bo moralo imeti okolje veliko potrpljenja. Rekorderji po številu osvojenih naslovov prvaka so bili v zadnjem desetletju vedno izrazitejši favoriti za slovensko krono kot letos. Prišli: Marko Alvir (Viktoria Plzen), Gregor Sikošek (Domžale), Rok Sirk (Zaglebie Lubin), Menno Bergsen (Trenčin), Robert Voloder (Köln), Danijel Šturm (Bilje), Žan Kolmanič (Austin). Odšli: Kenan Pirić (Atromitos Atene), Alexandru Cretu (FCSB), Felipe Santos (Keshla), Luka Koblar (Frosinone), Aljaž Cotman (Nafta), Denis Klinar, Luka Uskoković, Gregor Bajde, Jasmin Handanović.

Olimpija Bo Savo Milošević uspešnejši od Gorana Stankovića, ki se je moral posloviti po osvojenem pokalu? Olimpija je tako kot vsako poletje zakrpala ekipo, kolikor se je dalo. Ivanović, najboljši igralec prve lige po izboru Dnevnika, je pravi zvezdnik za novince, ki stopajo v njegove čevlje. Če bo Milan Mandarić držal besedo, bo to njegova zadnja sezona v Ljubljani. Doslej je bil navdušen nad vsakim trenerjem, potem pa je hitro izgubil zaupanje in potrpljenje. Miloševićeva naloga je, da pripravi ekipo za zmagovanje s prepoznavnim slogom po meri navijačev. Prišli: Almedin Ziljkić (Borac), Tomislav Tomić (Admira), Mustafa Nukić (Bravo), Sava Petrov (Westerlo), Dino Špehar (Sered), Aldair Djalo (Tabor). Odšli: Andrej Vombergar (San Luis), Đorđe Ivanović (Soligorsk), Enrik Ostrc (Troyes), Vitalijs Maksimenko.

Domžale Če je Dejan Djuranović idealen trener za Domžale, bodo rumeni boljši kot v minuli sezoni, ko jim je Olimpija zagotovila nastop v Evropi. Obetavnega Svetlina ob Kamniški Bistrici niso mogli zadržati, naslednji na radarju je prvi domžalski golgeter Kolobarić. Veliko bo odvisno od forme in navdiha kapetana Ibričića. Prišla: Enes Alić (Mladost), Nermin Hodžić. Odšli: Gregor Sikošek (Maribor), Tamar Svetlin (Celje), Tonči Mujan, Gaber Dobrovoljc.

Bravo Nogomet nagrajuje Bravo za ambiciozno delo z mladimi nogometaši. Šiškarji so postali stabilni prvoligaši in vsako leto napredujejo. Trener Dejan Grabić ima dovolj miru, da lahko pokaže svoj talent z veliko občutka za igro in razvoj igralcev. Prišli: Amar Memić (Radnik), Matija Kavčič (Gorica), Gašper Trdin (Radomlje), Renato Josipović (Dinamo 2), Mitja Križan (Lommel). Odšli: Mustafa Nukić (Olimpija), Rok Kidrič (Aluminij), Nino Irgolič, Marko Klemenčič.

Tabor Sežanske ambicije segajo do Evrope, a po odhodu ključnih igralcev je glavni cilj obstanek v prvi ligi. Tabor je bil doslej valilnica trenerjev za večje slovenske klube (Razdrh, Camoranesi, Stanković). Posebej je nevaren na svojem stadionu, med večjimi izzivi pa je izpeljava sezone brez zadolževanja. Prišli: Tom Kljun (Celje), Adrian Zeljković (Olimpija), Filip Kosi (Mura), Blaž Urh (Brežice). Odšli: Leon Sever (Manisa), Antonio Azinović (Bregalnica), Marsel Stare (Nafta), Christos Rovas, Toni Aliaj, Mathias Pogba, Aldair Djalo (Olimpija).

Aluminij V Kidričevem bi radi nadaljevali, kjer so končali. Pomlad je bila zelo uspešna, na odločilnih tekmah so padali tudi favoriti za naslov prvaka. Preporod se je začel s prihodom trenerja Oskarja Drobneta. Prišli: Rok Kidrič (Bravo), Tin Martič (Brežice), Jaka Bizjak (Nafta), Robert Pušaver (Dekani), Johan Nkama (Gorica). Odšli: Marcel Kene (Kohfidisch), Nemanja Jakšić, Alen Krajnc, Renato Pantalon, Martin Jarc.

Celje Spomladi so trepetali za obstanek, kar je za državnega prvaka zelo neznačilno, zdaj pa gradijo svežo podobo z mladimi igralci, ki jih bo s klopi vodil Agron Šalja. Ruski vlagatelji so Celju obljubili desetletno zvestobo in pokrili proračun. Člansko moštvo je le ena od prioritet, nič manj pomembna ne bo ureditev akademije z novima igriščema. Prišli: Ivan Majevski (Rotor), Kevin Žižek (Mura), Adam Jakobsen (Vejle), Florijan Raduha (Nafta), Maj Mittendorfer (Koper), Nejc Ajhmajer (Maribor), Tamar Svetlin (Domžale), Žan Medved (Slovan Bratislava), Matija Burin (Hajduk Split), Tjaš Begič (Gorica), Domantas Antanavicius (Panevezys). Odšli: Josip Čalušić (TSC), Tom Kljun (Tabor), Stefan Močič (Nafta), Dušan Stojinović (Himki), Filip Dangubić, Anel Hajrić, Valentin Zekov.

Koper Prodaja kluba je padla v vodo in Ante Guberac ostaja na čelu koprske zgodbe. Odločil se je za trenerja Zorana Zeljkovića, ki mu v kvalifikacijah za prvo ligo s Krko ni uspelo izločiti ravno Kopra. Zeljković v nogometnih krogih velja za enega bolj nadarjenih in natančnih trenerjev pri nas. Z zelo spremenjeno zasedbo se podaja v svojo krstno trenersko sezono v prvi ligi. Prišli: Karlo Bručič (Apollon), Kaheem Parris (Krka), Darko Ilieski (Pelister), Adnan Golubović (Sloboda), Luka Tičič (Krka), Rok Grudina (Gorica), Mak Varesanović (Casertana), Lamin Colley (Gorica), Luka Kambič (Krka). Odšli: Maj Mittendorfer (Celje), Denis Cerovec (Gorica), Dare Vršič (Triglav), Alessandro Ahmetaj (Gorica), Goran Jozinović, Nikola Krajinović, Darko Mišić, Marko Pejić, Stefan Stevanović, Timotej Dodlek, Ivan Vargić, Luka Vekić, Ivica Guberac, Igor Nenezić.

Radomlje Za majhno okolje v Radomljah je velik uspeh že vrnitev med prvoligaše. Obeta se trd boj za obstanek, saj je preskok iz druge v prvo ligo vedno najtežji, kar je nazadnje spoznala Gorica. Radomlje lahko v letošnji sezoni z mlado zasedbo na igrišču in na klopi veliko pridobijo. Prišli: Marko Božić (Rapid 2), Dario Rugašević (Cibalia), Marko Žulj (Mladost), Darko Marjanović (Gorica), Mateo Muzek. Odšla: Gašper Trdin (Bravo), Robi Jakovljević.