Festival Europa Cantat 2021, ki bi se moral jutri ob 21. uri slovesno začeti na Kongresnem trgu, a se bo zaradi predvidenega dežja v Cankarjevem domu, je koncertni in izobraževalni dogodek, na katerem se zberejo najboljši evropski zborovski pevci. Prvič so ga organizirali v nemškem mestu Passau leta 1961, od takrat dogodek poteka trienalno. Zadnji trije festivali so bili v Torinu, Pécsu in Talinu. Za slogan so slovenski organizatorji – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ob podpori Evropske zborovske zveze – skovali misel Poj z ljubeznijo – Sing with Slovenia.

Na tem festivalu se sicer zberejo pevci, zborovodje, dirigenti, skladatelji, glasbeni založniki, menedžerji, predavatelji in poslušalci od vsepovsod. Program sestavi tako imenovana festivalska glasbena komisija, organizatorji pa dodajo še prizvok države gostiteljice. V različnih kulturnih okoljih pridejo v ospredje različni glasbeni stili in tradicije.

Covid narekoval organizacijo Če ne bi bilo covid situacije, bi festival po mestu oživil 40 ateljejev, v katerih bi se družili pevci – kot je to sicer značilno ravno za ta festival. Vodja festivala Europa Cantat 2021 dr. Urška Bittner Pipan je povedala, da so festival snovali od leta 2017 in kljub koronasituaciji je svoj prihod napovedalo skoraj 3000 udeležencev iz različnih držav. Aprila je postalo jasno, da tega dela festivala v takšni obliki ne bodo mogli izpeljati, zato so morali projekt v celoti odpovedati. Negotove razmere so narekovale odpoved še nekaterih drugih dogodkov in šele prejšnji teden je postalo jasno, da lahko sploh začnejo razmišljati o koncertih v dvoranah, s tem pa tudi prodajati vstopnice, kot je povedala programska vodja festivala Mihela Jagodic. V rekordno kratkem času so tako pripravili program za velike odre – Kongresni trg, Novi trg, Slovenska filharmonija in Cankarjev dom. Za vsak primer pa so z izobraževalnim program ostali na spletu (vzpostavili so tudi festivalsko spletno televizijo). Ravno poglobljen izobraževalni del je tisti, ki ta festival loči od drugih zborovskih festivalov, je poudarila Jagodičeva. Koncerti bodo zdaj na različnih lokacijah po mestu, tako na ulicah in trgih kot v koncertnih dvoranah, popoldne in zvečer.

Tuji in domači pevci V Ljubljano prihaja nekaj izjemnih glasbenih zasedb iz tujine. Organizatorji so še pred dnevi izpostavljali britansko vokalno skupino Tenebrae, koncert je bil praktično razprodan, zdaj pa zaradi bolezni v skupini odpade. Vendar koncert kljub temu bo, prestavili so ga na 11. september v Slovensko filharmonijo. Zagotovo pa prihaja nemška zasedba Singer Pur, ki jo Slovenci že poznamo, nazadnje so gostovali na Festivalu Radovljica. Nemška a cappella zasedba deluje 25 let, njihova diskografija šteje 30 zgoščenk, izvajajo raznovrsten program, posebni pa so tudi po vokalni sestavi – sopran, trije tenorji, bariton in bas. Zanimiv koncert se napoveduje z dansko slogovno posebnostjo – a cappella pop skupino Postyr – štirje izjemni glasovi se prepletejo tudi z elektroniko. Izjemno zanimanje pa velja tudi za švedski moški barbershop kvartet Ringmasters. Barbershop je sicer podcenjena zborovska zvrst, pomeni pa salonsko razvajanje z malo renesančnega petja, čemur se doda še malo džezovskih harmonij. Med slovenskimi zasedbami so organizatorji izpostavili Zbor Slovenske filharmonije, Perpetuum Jazzile, Dekliški pevski zbor sv. Stanislava, Komorni zbor KGBL in Komorni zbor Megaron. Slovenski zbori z deli slovenskih skladateljev se bodo sicer predstavili v posebnem ciklu, imenovanem Prisluhni Sloveniji.