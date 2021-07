»Razočarana sem, da to še ni bilo rešeno,« je povedala komisarka glede vprašanja financiranja STA. Kot je dodala, je namreč aprila po srečanju s Hojsom v Ljubljani dobila vtis, da bo to kmalu rešeno.

»Pričakujem, da bo slovenska vlada rešila to vprašanje in STA plačala sredstva, ki ji jih dolguje. Zelo pomembno je, da se to vprašanje reši čim prej. Drugače bi to lahko imelo hude posledice za pluralizem medijev,« je povedala na skupni novinarski konferenci s Hojsom po neformalnem zasedanju notranjih ministrov EU na Brdu pri Kranju.

Notranji minister je na novinarsko vprašanje odgovoril, da je aprila res obljubil komisarki, da bo ta zadeva rešena v kratkem. Vendar pa, kot je dejal, direktor STA Bojan Veselinovič še vedno ne želi podpisati pogodbe. Vladni urad za komuniciranje namreč skrbi za porabo javnega denarja, ki je podvržena zakonitosti in transparentnosti, je dodal.