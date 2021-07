V sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani Ukoma, je še navedeno, da je Ukom "v želji, da se čim prej zakonsko uredi financiranje STA", 18. junija poslal direktorju STA dopis s pozivom, naj nemudoma posreduje podatke glede cene posameznih storitev, ki jih STA opravlja v okviru javne službe, če želi, da pogodbo sklenejo kar najhitreje.

Kasneje je Ukom po lastnih navedbah Veselinoviča za želene podatke prosil še na dveh sestankih. Direktor STA je želene podatke posredoval 9. julija, tri dni kasneje pa ga je Ukom prosil za pojasnilo posameznih stroškovnih postavk, a odgovora še ni prejel, dodaja Ukom.

Vodstvo STA je sicer po torkovem sestanku z vodstvom Ukoma sporočilo, da pogovori niso prinesli pričakovanega napredka pri rešitvi finančnega položaja STA, in opozorilo, da bo vztrajalo pri spoštovanju celotnega normativnega okvira, ki ureja delovanje STA.

Kot so navedli, STA ne more pristati na dodatno pogojevanje in izsiljevanje v zvezi z opredelitvijo javne službe in odmero nadomestila, ki pripada STA, saj oboje že določa veljavni zakon o STA. Dodali so, da direktor Ukoma Uroš Urbanija "samovoljno in z nizanjem dodatnih pogojev očitno ne želi, da bi bila pogodba podpisana čim prej".

Predstavniški organi zaposleni na STA pa so danes v pismu slovenski in evropski javnosti zapisali, da čeprav se v javnosti z obljubami vladnih predstavnikov ustvarja vtis, da se stvari urejajo ali da so celo že urejene, to ne drži. Pozvali so k takojšnji rešitvi položaja in ureditvi financiranja.

Svet delavcev, Sindikat novinarjev STA in zastopstvo uredništva so sporočili tudi, da so se seznanili s potekom torkovih pogovorov, s katerih pa direktor Ukoma "v sporočilu za javnost v potvorjeni obliki navaja trditve, ki so po zagotovilih udeležencev sestanka s strani STA daleč od resnice".

STA sicer že 196 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade.