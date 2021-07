Ob 17. uri bodo pred slovensko javnost stopili predsedniki koalicijskih strank Janez Janša (SDS), Matej Tonin (NSi) in Zdravko Počivalšek (SMC). Kakšno bo njihovo osnovno sporočilo ni povsem jasno, po dosegljivih informacijah naj bi pozvali prebivalce Slovenije k cepljenju, izogniti pa se ne bo mogoče oceni politične situacije po nedeljskem referendumu, na katerem je vlada doživela hud poraz.

Pomemben del zgodbe se odvija v državnem zboru. Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je v ponedeljek sicer zagotavljal, da se v slovenski politiki po referendumu nič ne spreminja, da voda še naprej teče, a po številnih informacijah, tudi iz koalicijskih vrst, si tri koalicijske stranke, ki jih podpirajo poslanci SNS, Robert Polnar in oba poslanca narodnih skupnosti Ferenc Horvath in Felice Žiža, prizadevajo večino današnjih glasovanj preložiti na jesen in s tem umiriti žogo v pregretem političnem prostoru. Ker bi se lahko izkazalo, da bi koalicija imela težave pri podpori zakonu o demografskem skladu, naj bi odločanje o tem preložili na jesen. Na ta način bi olajšali položaj poslancev DeSUS, ki so pod hudim pritiskom stranke in sindikatov, naj ne podrejo zakona. Sindikati so pripravljeni tudi zbirati podpise za razpis novega referenduma.

Tudi pri vnovičnem odločanju o o zakonu o nalezljivih boleznih, proti kateremu se je izrekel državni svet in so izglasovali veto, se zapleta, saj mora koalicija zbrati 46 glasov, teh p, kot kaže, nima. Po eni razlagi, naj bi tudi v tem primeru skušali odločanje o zakonu preložiti na jesen, po drugi pa naj bi koalicija celo dovolila njegov padec.

Ključna zgodba se bo očitno odvila okoli odločanja o predlogu novega ministra brez listnice za digitalno preobrazbo, o katerem naj bi DZ odločal v petek. Kakšna bo usoda predlog predsednika vlade Janeza Janše, ki si želi Marka Borisa Andrijaniča za novega člana ministrskega zbora, bil pa naj bi iz kvote NSi, še ni jasno. Je pa predsednica SD Tanja Fajon s podporo LMŠ, Levice in SAB tudi v tem primeru dala vedeti poslancem, da naj ne podprejo Janševega predloga. Da je to ključni pogoj, da se lahko začnejo pogovarjati o oblikovanju nove koalicije za vložitev konstruktivne nezaupnice.