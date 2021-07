Grobovi po njegovih besedah izstopajo v tem, da so izjemno dobro ohranjeni, odkritje pa jih ni presenetilo, saj severno emonsko grobišče že dobro poznajo. To se je raztezalo ob glavni rimski cesti, ki je vodila od Emone proti Celeji in Petoviji in ob njej so Rimljani pokopavali. »Tako da smo pričakovali, da lahko na tem delu naletimo na rimske grobove,« je pojasnil Draksler.

Izvirajo iz 1., 2. stoletja, gre pa za žgane grobove, kar je bilo tipično za tisti čas. »To pomeni, da imamo v njih večinoma žare, lahko je pepel tudi posut ali zavit v tkanino, nekaj teh žar je steklenih in ena takšna steklena žara je bila odkrita tudi v tej kamniti pepelnici, ob njej pa še šest drugih steklenih posod,« je povedal arheolog.

Žaro so v sredo dvignili iz odprte skrinje, te pa še niso izpraznili, zato po Drakslerjevih besedah ni izključeno, da se v njej ne nahaja še kaj zanimivega. Najdbe bodo odpeljali v konservatorsko delavnico, da bi preprečili njihov nadaljnji propad in da jih bodo lahko nadalje raziskovali.

Žaro, ki ima okrog 20 centimetrov premera ter okrog 25 centimetrov višine, po njegovih besedah umeščajo v drugo polovico 1. stoletja. »To je precej zgoden emonski grob. Emona je bila ustanovljena na začetku 1. stoletja, tako da gre za eno prvih generacij, ki so pokopane v tem delu grobišča,« je dodal Draksler.

Kot je še pojasnil, so predmeti, ki jih najdejo, pogostokrat razbiti, tokratne najdbe pa so celotne in so v domala istem stanju ostale ohranjene 2000 let. Zaradi ohranjenosti Draksler sklepa, da bo tudi pepelnica v prihodnosti našla mesto v muzeju ob pomembnejših najdbah, ki so že na ogled javnosti.