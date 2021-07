Poznamo skoraj nešteto vrst solate, za katero praviloma velja, da naj bi bila lahka jed, primerna tudi za večerjo. Kadar gre za svežo solato, listnato ali pač zelenjavno, pravkar nabrano na domačem ali sosedovem vrtu, zabeljeno z najboljšim oljčnim oljem in domačim kisom ter ščepcem soli – vse lepo in prav. Na voljo so namreč tudi solate z veliko težjim značajem, med njimi so še zlasti neverjetne »salamske« solate, ki jih malce severneje obožujejo pod imenom wurstsalat. Sliši se nekoliko odvratno, sploh poleti. Če si jih želite predstavljati (najraje le v mislih), grobo naribajte pol kilograma posebne salame, pol ducata trdo kuhanih jajc in krepko zagozdo sira, primešajte veliko zajemalko makaronov, vse skupaj pa zalijte s tubo majoneze in skodelico olja ter za lepši vtis dodajte nekaj sesekljanih listov peteršilja. Da je videti sveže. Podobno zagatna je tudi francoska solata, kdo ve od kdaj kraljica silvestrskih pojedin, ki ima resda svojo točno določeno nalogo – obvarovati jedce pred prehitrim učinkovanjem močnejših prazničnih napitkov.

Lažja je kategorija srbske, grške, šopske in podobnih solat, denimo slavne niške, ki so še vedno precej izdatne, predvsem zaradi primesi sira, oljk in podobnega. S temi bi lahko primerjali sodobne solatne krožnike, ki so kombinacija listnate solate, mesnate zelenjave, kot so paradižnik, paprika, kumare in bučke, in denimo popečenih trakcev mesa, morskih sadežev ali mladega sira. Morda tudi kuhanih stročnic, čemur lahko dodamo še različne solatne prelive, denimo jogurtovega. Takšen obrok je povsem ustrezna samostojna poletna jed, sploh če vse skupaj pospremimo še s kakšnim kosom dobrega polnovrednega kruha ali polente.

Tokrat obravnavamo že omenjeno niško solato, ki ne nosi imena po srbskem Nišu, ampak po francoski Nici. Gre za eno najbolj priljubljenih solat med sladokusci, ki jo razmeroma preprosto pripravimo iz lahko dostopnih sestavin. Vanjo marsikdo doda še kuhana stročji fižol in krompir, a med poznavalci in privrženci izvirnih receptur je takšna poteza vredna rdečega kartona. Ideja pa sama po sebi sicer ni napačna.

NIŠKA SOLATA SESTAVINE ZA 4 OSEBE 300 g paradižnika, 100 g listov (mlade) solate, 100 g zelene paprike, 100 g kumare, 150 g redkvic, 100 g mlade čebule, 3 stroki česna, 1 steblo zelene, 150 g srčkov artičoke, 40 g črnih oljk, 250 g sveže tunine (zrezek), 10 filetov inčunov, 3 jajca, 10 listov bazilike, 1 dl oljčnega olja, morska sol sveže zmlet poper

PRIPRAVA 1. Jajca trdo skuhamo. Tunino rahlo naoljimo in zelo na hitro popečemo v ponvi tako, da znotraj ostane rožnata. Zadostovala bo dobra minuta na vsaki strani, sicer bo meso suho kot žagovina! Zelenjavo operemo, redkvice prej dobro očistimo. Paradižnik in papriko narežemo na koščke, kumaro na tenke rezine, ki jih rahlo posolimo. Steblo zelene narežemo ne tenke rezine, čebulo z zelenjem vred na tanjše kolobarje. Tudi česen narežemo na tenke rezine. 2. Na velik krožnik ali servirni pladenj razporedimo liste solate, na njih pa položimo koščke paradižnika in malo posolimo. V skledi posebej zmešamo rezine kumare in zelene, artičoke, papriko, česen in čebulo. Vso to zelenjavo čim bolj enakomerno razporedimo na paradižnike in solato na servirnem pladnju. Rahlo solimo. 3. Pečeno in ohlajeno tunino narežemo na majhne kocke, ki jih popopramo in razdelimo po solati. Lahko si pomagamo tudi s tunino iz konzerve, a na račun kakovosti … Vse skupaj posujemo z natrganimi lističi bazilike in obložimo z rezinami ali četrtinkami trdo kuhanih jajc. Na vse to razporedimo še filete inčunov in razkoščičene oljke. 4. Radodarno obrizgamo s čim bolj kakovostnim oljčnim oljem in po želji z malce kisa, po vrhu nameljemo še malce popra in takoj postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

SOLATA PO GRŠKO S TESTENINAMI Potrebujemo 400 g drobnih paradižnikov, 300 g testenin (školjkice), 1 papriko (babura), 1 večjo mlado čebulo, 1 večjo kumaro, 1 pest razkoščičenih oljk, 1 pest listov bazilike, 250 gsira feta, 1 dloljčnega olja, vinski kis, morsko sol, sveže zmlet poper Priprava Že zgodaj zjutraj, ko še ni vroče, skuhamo testenine, a minuto manj, kot piše na embalaži, in jih dobro odcedimo. Čebulo z zelenjem vred narežemo na tenke rezine. Paradižnik, papriko in kumaro narežemo na koščke. Vse skupaj v veliki skledi prelijemo z oljem in malo kisa, solimo, popramo in premešamo. Sir nadrobimo. Zelenjavi v skledi primešamo ohlajene testenine, po želji narezane oljke ter sir in baziliko. Vse skupaj nežno premešamo, pokrijemo in ohladimo ali takoj postrežemo. Tekne na vse načine – kot malica, predjed, lahek samostojni obrok in celo kot priloga.