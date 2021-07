(Nedeljski dnevnik) ZDA: Rekordna odškodnina za pedofilijo

Ameriška skavtska organizacija (Boy Scouts of America, BSA) je z okrog 60.000 tožniki, ki jo obtožujejo prikrivanja spolnih zlorab njenih vodij več desetletij, sklenila poravnavo v vrednosti 850 milijonov dolarjev. Gre za rekordno visoko poravnavo v primerih spolnih zlorab v zgodovini ZDA. Obtožbe 111 let stare organizacije segajo desetletja v preteklost, a večina fantov, danes starih od 60 do 70 let, zlorab v otroštvu ni prijavila policiji. V zadnjih letih so v medije začele curljati podrobnosti o grozljivem vedenju skavtskih poveljnikov in vodij čet na taborih. Na tisoče prej tajnih dokumentov je razkrivalo spolne zlorabe vse od dotikanja genitalij, spolnih napadov do posilstev.