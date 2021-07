(Nedeljski dnevnik) Marjan Ogorevc, bioterapevt in športni trener - Ker niso videli, kaj dela, mu niso plačali

Pred tremi desetletji je Marjan Ogorevc kot atletski trener začel razmišljati, kaj lahko še naredi, da bi izboljšal rezultate med športniki. Vzporedno je raziskoval in razvijal različne naravne načine zdravljenja, ki so se nato prelili v kar enajst knjig. Zadnja z naslovom Magija je najodmevnejša, pravi, saj povezuje znanost in religijo. Knjiga Alternativna medicina v športu je namenjena športnikom in trenerjem ter fizioterapevtom. »Seveda ima zahodna medicina omejitev, naravni načini pa jo dopolnjujejo. Uradna medicina ni naklonjena temu, za športnike pa je pomembna učinkovitost, tudi če ni uradno znanstveno dokazana,« pove sogovornik.