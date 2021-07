Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so jih v sredo nekaj pred 14. uro obvestili, da je voznik tovornega vozila s pripeto cisterno v kraju Breg pri Ribnici trčil v prometne znake ob cesti in odpeljal naprej. Ugotovili so, da je voznik, sicer državljan Ukrajine s tovornim vozilom z registrskimi označbami Poljske, zaradi neprilagojene hitrosti z zadnjim delom cisterne trčil v prometne znake, ograjo in kamniti zid v ovinku ob cesti. V nesreči je na cisterni tudi razneslo pnevmatiko, vendar je voznik svoje vijuganje nadaljeval v smeri Ljubljane.

Nekaj pred 15. uro so jih obvestili, da je tovorno vozilo na travnati površini ob glavni cesti med Rašico in Turjakom. Ugotovili so, da je isti voznik tovornjaka zapeljal na makadamsko izogibališče ob cesti, na koncu tega trčil v drevo, nato pa vožnjo nadaljeval po travniku.

Ker zaradi teže vozila ni mogel več speljati na cesto, je obstal na travniku, kjer so ga nato izsledili policisti. Voznik se v nesrečah ni poškodoval, v cisterni pa ni prevažal nevarnih snovi.

Z voznikom so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 1,36 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Da pa ima voznik na tem področju že izkušnje, pa je potrdilo dejstvo, da pri sebi ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, saj so mu ga prejšnji dan zaradi vožnje pod vplivom alkohola odvzeli nemški varnostni organi. Ukrajinca so pridržali in predali v obravnavo sodniku za prekrške, ki mu je že izrekel visoko denarno kazen.

Ogled obeh krajev prometne nesreče in same okoliščine so pokazale, da so zgolj sreča in reakcije nekaterih voznikov botrovale temu, da ni prišlo do hujše prometne nesreče. Policisti se zahvaljujejo vsem občanom, ki so omenjeno vožnjo opazili in jih o tem obvestili, so še dodali z uprave.