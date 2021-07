Doslej potrjenih 200 primerov različice delta in šest primerov delta plus

Zadnje poročilo sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 200 primerov različice delta, od tega v tednu od 27. junija do 4. julija 66, teden pred tem pa 70. Na novo so potrdili tudi štiri primere različice delta plus, skupaj doslej šest.

Omenjeni podatki še ne vključujejo analiz vzorcev pri dijakih, pri katerih so po vrnitvi z izleta v Španiji potrdili več kot 200 okužb z novim koronavirusom. Glede na preliminarne rezultate analize vzorcev pa bi lahko šlo za delta različico, so pred dnevi pojasnili na Nacionalnem inštitutu z javno zdravje.