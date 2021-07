Kranjsko okrožno sodišče je na pogojno kazen 8 mesecev s petletno preizkusno dobo obsodilo Domna Gašperina iz Krope za poskus nabave orožja, s katerim naj bi izvedel strelski pohod. Določilo mu je tudi zdravljenje od doma - enkrat tedensko mora pet let obiskovati zavod in enkrat tedensko psihološko oziroma sorodno posvetovalnico.

Sodišče je v celoti sledilo predlogu tožilstva, slednje pa se je opiralo na mnenje izvedenca psihiatra in na dokaze policije. Tožilstvo pravi, da za morebitna druga kazniva dejanja ni bilo dovolj dokazov, saj mora priti do poskusa dejanja, razmišljanje oziroma naklep pa za to ni dovolj.