V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, tudi nevihte. Zapihal bo veter severne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 20 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto se bodo padavine od vzhoda okrepile in do jutra razširile nad večji del Slovenije, vmes bodo nastajale nevihte. V soboto bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, ki jih bo manj na zahodu. Pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Tudi v nedeljo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več v vzhodni polovici države. Oba dneva bo pihal severni do severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Z jugozahodnim vetrom k nam postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo od zahoda zmerno pooblačilo, predvsem v Alpah bo nastalo nekaj ploh ali neviht. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Zapihal bo veter severnih smeri, ob Jadranu šibka do zmerna burja.

Biovreme: V četrtek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. V petek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.