Neurje na zahodu Nemčije in vzhodu Belgije zahtevalo več življenj

Hudo neurje, ki je prizadelo zahod Nemčije in vzhodno Belgijo, je terjalo več življenj, več deset ljudi pogrešajo. Zaradi dolgotrajnega obilnega deževja in poplav se je porušilo šest hiš v kraju Schuld v deželi Porenje-Pfalška, številni kraji so odrezani od sveta, poročajo tuje tiskovne agencije.