V dopisu javnosti, pod katerega so se podpisali: Svet delavcev STA, Sindikat novinarjev STA in Zastopstvo uredništva STA so zapisali:

»Glede na zadnje "usklajevalne sestanke" z direktorjem vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija, ki se mu v nasprotju z obljubami oblasti nikamor ne mudi in izpolnitev zakonske dolžnosti ustanovitelja za plačilo javnega dela servisa vse bolj odkrito pogojuje s tem, da bo kar sam prevzel vlogo urednika, direktorja in nadzornika družbe, smo vse bolj prepričani, da plačila za že opravljeno delo ne bo.

Predstavniški organi zaposlenih so se seznanili s potekom torkovih pogovorov, iz katerih direktor Ukoma v sporočilu za javnost v potvorjeni obliki navaja trditve, ki so po zagotovilih udeležencev sestanka s strani STA daleč od resnice. Najbolj nesprejemljivo je temeljno izhodišče, po katerem bi kar na Ukomu pregledovali povzetke novic in presojali njihovo vsebino in na podlagi tega arbitrarnega pristopa odmerjali višino plačila.

To je poskus grobega posega v avtonomnost, ki mu podpisani odločno nasprotujemo. Predlagano pogodbeno določilo, za katerega se zavzema Urbanija in naj bi omogočilo, da bi naši naročniki kar leto dni poobjavljali vsebine STA brezplačno, je izraz popolnega nerazumevanja in kaže nespoštljiv odnos do našega dela. Ni si STA sama izmislila, da opravlja javno službo IN tržno dejavnost, ampak tako določa zakon o STA.

Zanemarja tudi dejstvo, da od dobrih dveh milijonov evrov sredstev, kolikor bi jih morala STA dobiti letos, Ukom že dva tedna samo obljublja 845.000 evrov. Namesto da bi jih STA nakazal v obliki predujma, kot je sklenila vlada, si izmišljuje nove in nove pogoje ter odlaga plačilo za že opravljeno delo.

Kmalu bo minil že 200. dan, odkar vlada ne izpolnjuje svoje zaveze, h kateri jo vežeta tako zakon o STA kot sedmi paket PKP, pri tem pa očitno direktor Ukoma računa na to, da se bo STA sesedla, še preden bo uspela dokazati svojo pravico na sodišču.

Nekateri naši sodelavci se te dni odpravljajo na zaslužen dopust, pri tem pa ne vedo, ali jih bo po njem sploh še čakala zaposlitev ali pa bodo zaradi osebnih interesov in samovoljne maščevalnosti enega človeka pristali na zavodu za zaposlovanje.

Na lastno pest ali pa s podporo vlade želi spremeniti poslovni model STA, po katerem bi naša hiša ostala brez dobršnega dela tržnih prihodkov, hkrati pa ustanovitelj za to ne bi prispeval nobenih dodatnih finančnih sredstev, celo nasprotno, prizadeva si za njihovo znižanje. Za povečevanje tržnih prihodkov STA namesto tega zasmehovalno predlaga fotografiranje porok.

Direktorja Ukoma zato pozivamo, naj se loti dela in izpolni pričakovanja vlade ali pa se umakne nekomu, ki bo to znal narediti. Več kot očitno pa nima namena izpolniti naloge vlade in STA zagotoviti nemoteno zakonsko določeno financiranje.

Čeprav se v javnosti z obljubami vladnih predstavnikov ustvarja vtis, da se stvari urejajo ali da so celo že urejene, javnosti sporočamo, da temu ni tako in da je naš obstoj le še vprašanje časa in bo morda že jeseni o dogajanju doma in po svetu domači in mednarodni javnosti poročala le še t. i. Nacionalna tiskovna agencija (NTA).

Hkrati zaposleni na STA od sodne veje oblasti pričakujemo, da bo v najkrajšem mogžnem času, seveda ob spoštovanju vseh procesnih rokov, odločila o vloženih izvršbah, saj je od tega odvisna usoda nas in naših družin, pa tudi ugled Slovenije v mednarodni javnosti.«