Ko je leta 2015 v Londonu uspešno opravila avdicijo in dobila eno izmed glavnih vlog v gledališki igri Accidental Artist londonskega gledališča Bread and Roses, je začela pridobivati vse več agentov, sledile so filmski, gledališki in glasbeni projekti.

Pot jo je iz Londona vodila v Moskvo, kjer bo v teh dneh zaključila študij dramske igre na Ruski akademiji dramskih umetnosti GITIS, kjer je bila v maloštevilni razred učencev pod umetniškim vodstvom slavnega litvijskega režiserja Mindaugasa Karbauskisa izbrana kot edina tujka - med približno pet tisočimi kandidati.

Med Alyinimi nedavnimi uspehi so zagotovo njen nastop z Rito Oro in Sigmo na odru britanskega X factorja, pred zahtevnimi očmi Simona Cowella, Cheryl Cole, Nicka Grimshawa in Ollyja Mursa, vloge v filmih Čudežna ženska in David Brent: Life on the Road (Ricky Gervais), 2. nagrada za najboljšo pevko na RBE Awards 2017 in 2018 v Londonu, med drugim je nastopila tudi v glasbenem spotu James Blunta, Love me better...

Nedavno je vsestranska umetnica izdala nov EP album 'My love', ki navdihuje s svojo presunljivo zgodbo o prebijanju v svetu umetnosti v tujini in z ustvarjanjem, v katerega spretno vpleta svoje pestre in prelomne življenjske izkušnje.