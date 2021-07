Čakalne vrste in digitalizacija na Balkanu

V neki eksotični balkanski državi z razpadajočim javnim zdravstvenim sistemom premorejo osrednjo bolnišnico z nenadkriljivim smislom za humor. Nekega pacienta s poškodovanim nosom, ki zaradi zožene nosne votline težko diha, zaradi česar ga je specialist napotil na operativni poseg, so pred nedavnim naročili na operacijo. Sporočili so mu natančen datum in uro – 5. maj 2031 ob 7.50. Da, v največji bolnišnici v državi z razpadajočim zdravstvenim sistemom premorejo strašen red in bleščečo organizacijo, ki jim jo zavidajo od Švice do New Yorka, zato natančno vedo, kaj bodo počeli v ranem majskem jutru čez dobrih deset let. Operirali bodo nos. Če bo njegov lastnik še živ in si vmes ne bo našel drugega operaterja.