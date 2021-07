Kristjan Čeh je na 32. atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska znova zmagal z izvrstno serijo in največjo daljavo 67,72 m. Tina Šutej je na mitingu, ki je kot šesti v sezoni štel za mednarodno ligo Telekom Slovenije, v skoku v višino zmogla 450 cm. Pri zadnjem poskusu zunaj konkurence je padla na vrat, na srečo brez hujših posledic. Kako se bo končala zgodba grdega padca, bodo pokazale preiskave, pri Atletski zvezi Slovenije pa se bodo morali vprašati, kakšen smisel imajo na uradnih tekmovanjih »privatne« tekme, ki se nadaljujejo po uradnem koncu tekmovanja. Po izjavah Tine Šutej sodeč bo imela tokratna nesreča vendarle srečen konec.

»To je bila moja najhitrejša tekma kariere. Zato sem zadovoljen, mogoče sem imel še kakšno tehnično napako, ampak uspela mi je fantastična serija, vesel bi je bil tudi na kakšni veliki tekmi. Po seriji 66 m dolgih metov sem končal s 67,72 m. To je res dobra popotnica za olimpijske igre v Tokiu,« je svoj nastop ocenil Kristjan Čeh, glavni slovenski moški up za vrhunsko uvrstitev na olimpijskih igrah. Čeh ima za seboj odlično sezono, prepričljivo pa je bil najboljši tudi na nedavnem evropskem prvenstvu do 23 let v Talinu.

Ta čas vodilni med atleti v točkovanju slovenske lige je pojasnil tudi, zakaj je bila to njegova »najhitrejša« tekma. »Malo preveč je bilo prometa na avtocesti, pa tudi malo prepozno sem mogoče šel od doma na Ptuju. Tako nisem imel pravega ogrevanja, zadnji hip sem se pripravil in pred prvim metom je bilo kar precej adrenalina. A sem se zbral in za menoj je uspešna tekma.«

V skoku v višino pa se je največja drama odvila v neuradnem delu po tekmi. Tina Šutej je bila uspešna na 430 cm v prvem, na 450 cm pa v drugem poskusu. Na 460 cm je letvico trikrat podrla. Nato je prosila sodnike, da so ji dovolili izven konkurence še četrti skok, ko je bila uspešna. Nato je za trening skakala še na 470 cm. A le enkrat. Med skokom se je zataknila ob palico na stojalu in padla s skoraj petih metrov na rok blazine na glavo oziroma vrat. Nekaj časa je obležala, a po nekaj sekundah pomahala z roko, da je z njo vse v redu.

Dobrih deset minut pozneje je odgovarjala na vprašanja novinarjev in bila tudi pozneje na podelitvi. »Po treh neuspešnih poskusih sem v četrtem poskusu 460 cm preskočila. Potem sem želela nadaljevati na 470 cm, zaradi boljših občutkov in za trening, pa se je to izkazalo za zelo slabo idejo. Že zdaj je vrat boleč, jutri bo gotovo huje. Ampak vretenca so cela, bom pa odšla k reprezentančnemu fizioterapevtu Khalidu Nasifu, ki mi je že zelo pomagal pri tetivi gležnja, in bom za olimpijske igre gotovo dobro pripravljena,« je ocenila Tina Šutej.