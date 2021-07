V Sarajevu so danes aretirali vodjo državne obveščevalno-varnostne agencije (Osa) Osmana Mehmedagića zaradi domnevne zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov (diplome) in pranja denarja v povezavi z nakupi dveh stanovanj v Sarajevu. Policija je preiskala njegov dom, popoldne pa je zapustil prostore notranjega ministrstva.

Mehmedagić je dvakrat ranjeni veteran vojne v BiH in nekdanji telesni stražar bivšega predsednika Alije Izetbegovića. Na čelu Ose je od leta 2015, v tem času pa je bil že nekajkrat tarča preiskav in obtožb, nazadnje je bil oproščen februarja letos. V zadnjem času je bilo veliko polemik o ustreznosti njegove diplome. Pristojni organi v Republiki Srbski, kjer so oblasti Mehmedagiću nenaklonjene, so razveljavili diplomo, ki jo je pridobil na neki zasebni univerzi v Banjaluki, ker so po lastnih navedbah v njej odkrili vrsto napak, poleg tega naj Mehmedagić ne bi opravil vseh zahtevanih izpitov. Mehmedagić je zatem parlamentarnemu odboru, ki nadzoruje delo Ose, ob svoji ponovni kandidaturi na položaj predložil diplomo z neke druge zasebne univerze, a je tožilstvo posumilo, da je ta ponarejena. Junija je v okviru preiskave o tej aferi sledila aretacija lastnika Ameriške univerze s sedežem v Tuzli Denisa Prcića.