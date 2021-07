Prekmurje je na nogah po veliki zmagi Mure nad Škendijo, ki je slovenskim prvakom zagotovila nastop v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov in vsaj šest evropskih tekem do konca avgusta. Naslednji tekmec Mure bo serijski bolgarski prvak Ludogorec, svojo priložnost na mednarodnem prizorišču pa bodo nocoj v konferenčni ligi iskali nogometaši Maribora in Domžal. Slovenska predstavnika bosta na povratnih tekmah v gosteh branila prednost 1:0. Prihodnji teden bo svojo evropsko pot začela tudi Olimpija, ki je prvi krog preskočila.

Da bi se čim bolje prilagodili na razmere na vzhodu, so šli Mariborčani na pot že dva dneva pred tekmo. No, na cilju bi zgolj po vremenu težko potrdili, da so prileteli v Erevan (Armenija). Pripravljali so se na soparo, pričakal pa jih je dež. Tudi vetru na vzhodu niso ušli. »Malo smo bili presenečeni, kar se vremena tiče,« je pred treningom na stadionu Urartuja, gostitelja vijoličastih na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, priznal trener Simon Rožman. A hitro dodal: »To ne spreminja našega cilja in naše strategije. Čaka nas težko gostovanje, obeta se tudi dober obisk na stadionu, kar je zelo spodbudno. Moramo pa biti dovolj kvalitetni, da uresničimo cilj.«

Prednost z 1:0 so z golom Nina Žuglja na evropski premieri pod Kalvarijo Štajerci prinesli v Armenijo. »Med analizo smo ugotovili, da smo naredili tudi nekaj napak. To smo skušali popraviti na treningih in izboljšati v povratnem dvoboju. Seveda se lahko med tekmo zgodi tudi kar koli, a bomo nedvomno šli na igrišče ustrezno pripravljeni,« je prepričan novinec v vrstah 15-kratnih slovenskih prvakov, branilec Robert Voloder. Ni jih malo, ki so minuli četrtek na prvi tekmi proti Urartuju ugotavljali, da iz Kölna posojeni 21-letnik ne deluje, kot da je prvič v ekipi. »To mi je rekel že oče, ko je gledal tekmo. Skušal sem dati vse od sebe in navijačem dokazati, kaj zmorem. Da potrdim, da sem tukaj, da bi igral dober nogomet,« je opisal Voloder.

Za Domžale bo tekma v Luksemburgu proti moštvu Hesperange ključnega pomena za miren uvod v sezono in finančno injekcijo Uefe, potem ko pred letom dni ni bilo evropskega pridiha ob Kamniški Bistrici. Domžalčani bodo krenili po novo zmago, prav tako pa želijo popraviti igro in vtis s prvega obračuna, ki ga je z edinim golom odločil Andraž Žinič. »V Luksemburg smo prišli s prednostjo enega gola, zato ni potrebe po nervozi. Na uvodni tekmi nismo bili najboljši v taktični disciplini, ki jo bo treba popraviti,« pravi domžalski trener Dejan Djuranović. Če bo njegova ekipa napredovala, bo prestavljen nedeljski derbi Ljubljanske kotline z Olimpijo. mag, mk