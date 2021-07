Nepriljubljenost trenutne vlade, pomešana še s splošno slabo psihično kondicijo državljanov in državljank zaradi koronavirusa in ukrepi zoper njega, je lahko pripeljala le do rezultata, ki ga je dal referendum: 86,60 odstotka glasov proti. To je v resnici močno pomenljiv rezultat. Tako jasno smo se Slovenci izrekli le še na plebiscitu in na posvetovalnem referendumu za vstop v EU.

Kakšne bodo, če bodo, politične posledice tega referenduma, bo pokazal čas, a v osnovi je glavno sporočilo referenduma dano. Za vse politike danes in v prihodnje. Vode ne damo, ne levi, ne desni, ne nikogaršnji. In medtem ko je politični spomin kratkoročen, ostaja človeška kolektivna zavest za bistvena eksistencialna vprašanja močna in povezovalna. Nedeljski dnevnik