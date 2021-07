Včeraj, na francoski državni praznik, je na znameniti pariški aveniji Elizejske poljane spet potekala tradicionalna vojaška parada, potem ko je lani zaradi pandemije prvič po drugi svetovni vojni ni bilo. Tokrat si je 10.000 ljudi (pred pandemijo jih je smelo biti 25.000) ob nošenju mask in predložitvi potrdil PCT ogledalo vojaški mimohod ob 232. obletnici dogodkov julija 1789, ko je pariško ljudstvo z množično vstajo proti kralju podprlo predstavnike tretjega stanu (prva dva sta bila duhovščina in plemstvo), ki so se razglasili za nacionalno skupščino, s čimer so nastopili proti kraljevemu absolutizmu.

Pritisk na zdravstvene delavce Parade se je seveda udeležil tudi predsednik Emmanuel Macron prav v času, ko po Franciji odmeva njegov ponedeljkov nastop po televiziji, v katerem je med drugim zagrozil z izgubo službe vsakemu zaposlenemu v zdravstvu, ki ne bo cepljen do 15. septembra (trenutno je cepljenih 45 odstotkov medicinskih sester). Za kinematografe, gledališča, koncerte, javna prevozna sredstva in gostinske lokale Macron odslej zahteva potrdilo PCT. Proti temu je včeraj v središču Pariza potekal neprijavljen protest, katerega udeležence je policija razgnala s solzivcem. Skrajna desničarka Marine Le Pen, ki je po anketah še vedno Macronova najnevarnejša tekmica na predsedniških volitvah prihodnje leto, je predsednika ostro kritizirala, da zmanjšuje svoboščine. Vladni govorec Gabriel Attal pa se je v času, ko je v Franciji precepljenost manj kot 50-odstotna in ko se število okuženih vsakih pet dni podvoji, odzval zlasti na razširjeno zmerjanje Macrona po spletu, da uvaja totalitarizem in diktaturo: »Kako je mogoče, da se v teh ukrepih, s katerimi se poskuša preprečiti omejevanje svobode Francozov, vidi diktatura?«